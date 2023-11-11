В каких местах нельзя хранить деньги: приметы

В фольклоре определенные места в доме считаются неблагоприятными для хранения денег. Эти верования имеют целью защитить накопленное богатство и предотвратить любые возможные потери. UAportal рассказывает, с какими местами следует быть осторожными.

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Возле входной двери

Согласно поверью, если хранить деньги у входной двери, то они будут склонны к тому, чтобы "покинуть" ваш дом. Говорят, что открытый вход действует как приглашение для денег уйти.

Под матрасом

Согласно поверью, нельзя прятать деньги под матрас или подушку. Считается, что такое расположение препятствует росту ваших сбережений вместо того, чтобы способствовать их умножению. Ваши деньги могут, образно говоря, "отдыхать", а не приумножаться.

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В стеклянных банках

Старое поверье не рекомендует хранить деньги в трехлитровых стеклянных банках. Эзотерики утверждают, что хранящиеся в таких емкостях купюры со временем могут накапливать негативную энергию и даже смяться.

Дайте деньгам возможность "подышать"

Еще одна примета говорит о том, что деньги нельзя туго перевязывать резинками, чрезмерно складывать или скручивать. Согласно этому предрассудку, сжатие энергии денег в любом виде или форме может препятствовать потоку финансов и блокировать новые каналы богатства.

Эти предрассудки служат напоминанием о необходимости быть внимательными к тому, где вы храните свои деньги. Хотя они могут не совпадать с рациональными соображениями или научными доказательствами, они дают интересное представление о культурных верованиях по финансам. Поэтому примите во внимание эти наблюдения, но, в конце концов, сделайте собственное суждение, когда будете определять лучшее место для своих сбережений.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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