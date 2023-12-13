Величественный египетский царь: Топ-5 фактов о Тутанхамоне

В ноябре 1922 года британский археолог Говард Картер открыл запечатанную лестницу и нашел дверь к невредимой гробнице царя Тутанхамона. Теперь, спустя 101 год, открытие гробницы царя Тутанхамона остается одним из самых важных моментов во всей египетской археологии. UAportal узнал пять удивительных фактов о царе Тутанхамоне и его гробнице с сокровищами.

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Сокровище Тутанхамона

Золотой гроб Тутанхамона был похоронен в гробнице в Долине Царей в окружении 5000 бесценных сокровищ. Они варьировались от кувшинов с балдахинами, которые содержали его органы, до ослепительной обуви, на подошвах которой были изображены рисунки его врагов, и куда бы ни шел царь, он топтал всех своих врагов.

Тутанхамона похоронили в трех гробах

Гроб царя Тута представлял собой сложный саркофаг, состоявший из трех частей, наружная из которых была сделана из красного кварцита, а внутренняя – из чистого золота (весом около 240 фунтов). В современной валюте это стоило бы более миллиона фунтов стерлингов.

Тутанхамону было всего 19 лет, когда он скончался

Гробница Тутанхамона была очень маленькой для фараона. Археологи считают, что она была построена для египетского вельможи, но была использована для Тутанхамона, когда он неожиданно умер в молодом возрасте 19 лет в 1324 г. до н.э. Взойдя на трон в возрасте всего девяти лет, Тутанхамон стал самым молодым фараоном, когда-либо правившим Древним Египтом.

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Некоторые люди считают, что гробница Тутанхамона проклята

С открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году Говардом Картером, представления о потенциальных опасностях, связанных с этим местом, стали неотъемлемой частью культурного наследия. Было предположение, что каждый, кто имел смелость войти в эту святыню мертвых, становился объектом загадочного "Проклятия фараона", что приводило к смерти и несчастным обстоятельствам. Этот миф вызвал широкий интерес и восхищение, возбуждая воображение и исследовательский интерес всех, кто интересуется археологией и историей.

Гробницу Тутанхамона дважды ограбили

Говарду Картеру и его команде понадобилось десятилетие, чтобы каталогизировать и разорить гробницу Тутанхамона с момента ее открытия в 1922 году. Однако Картер не был первым, кто увидел все роскошные сокровища царя Тута, ведь до этого гробницу уже дважды взламывали и грабили.

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