Вещи, которые не стоит держать дома, чтобы не навлечь беду

Некоторые предметы не следует держать дома, поскольку они могут притягивать негативную энергию и несчастье. Очень важно помнить о том, что вы приносите в свой дом. UAportal рассказывает об этом подробнее.

Битое стекло и зеркала

Даже самые маленькие трещины или обломки могут превратить положительную энергию в негативную, что приведет к неприятностям.

Старая одежда

В вашем гардеробе могут быть предметы одежды, которые вы не смеете носить или выбросить. Однако, если держать такую одежду без должного внимания, это может привести к проблемам со здоровьем. Старые вещи, как правило, скрывают в себе накапливающийся со временем негатив.

Мусор в кошельке или карманах одежды

Квитанции, обертки от конфет или случайные записки, загромождающие карманы, могут привести к путанице по делам и другим неудачам. Лучше всего держать свои личные вещи упорядоченными.

Личные вещи умершего

Хотя может возникнуть соблазн сохранить вещи умершего близкого человека как память о нем, это не желательно. Эти вещи часто несут отрицательную энергию, связанную с потерей, и могут повлиять на самочувствие членов семьи.

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Старая обувь

Во многих домах есть старая обувь, которую никто не носит, но людям трудно с ней расстаться. Такая обувь также накапливает отрицательную энергию, особенно это касается тапочек.

Неработающие часы

Часы приносят гармонию и силу в жилое пространство, тогда как от неисправного следует избавиться. Поскольку он может отрицательно сказаться на финансовом положении человека.

Ракушки

Сувениры в виде ракушек, собранных на берегу моря, являются распространенным явлением, но важно знать, что их не следует держать дома. Рамки – это бывшие дома умерших моллюсков, и они становятся магнитами для негативной энергии.

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