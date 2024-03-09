Вещи, которые нельзя занимать: это должен знать каждый хозяин

Займ вещей может иметь определенные последствия, о которых следует помнить. Зная, что нельзя занимать, мы можем обеспечить собственное счастье и уберечься от негативных последствий. UAportal рассказал о конкретных вещах, которые никогда не следует занимать.

Видео дня

Деньги

Одалживая деньги, особенно когда это ваш последний резерв, вы можете навлечь на свою семью состояние финансовой нестабильности. Желательно избегать ссуды средств вообще, независимо от обстоятельств.

Хлеб

Избегайте ссужать последний кусок хлеба, особенно вечером или с порога дома. Это может привести к напряженным отношениям в семье и привести к экономическим трудностям.

Читайте также: Что делать, если рассыпал соль и что это значит

Соль

Одалживать соль – до неприятностей как в работе, так и в любви. Мудро воздержаться от ее возвращения, поскольку это может принести в вашу жизнь неожиданные трудности.

Одежду

Ссужая одежду, вы переносите энергетику другого человека на него, что потенциально может негативно повлиять на ваше собственное благополучие. Когда вы занимаете или даете вещи, желательно обмениваться символической оплатой, а не делать это бесплатно.

Посуда

Одалживая посуду соседям, вы также обмениваетесь личной энергией. Чтобы сохранить собственный энергетический баланс, воздержитесь от ссуды, а поощряйте соседей пользоваться собственным.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !