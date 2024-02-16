Вещи, которые необходимо продезинфицировать после болезни: 5 полезных советов

После болезни важно проводить комплексные мероприятия по дезинфекции. UAportal рассказывает, что когда кто-то из членов семьи заболел, крайне важно уничтожить какие-либо остатки вредных патогенов, которые могут остаться на поверхностях.

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Дверные ручки

Учитывая, что большинство микробов скапливается на наших руках, очень важно каждый день тщательно дезинфицировать дверные ручки. Регулярно протирая их антисептиком можно значительно снизить риск заражения.

Выключатели, краны и другие поверхности, которые часто касаются

Так же важно дезинфицировать часто используемые предметы, такие как выключатели, краны, электроприборы и другие поверхности с кнопками или регуляторами. Из-за высокой частоты прикосновений эти места могут быть убежищем для патогенных микроорганизмов, представляющих потенциальную угрозу для нашего здоровья.

Полотенца, одежда и постельное белье

После болезни желательно постирать всю одежду, а полотенца и постельное белье обработать горячей водой или специальными дезинфицирующими средствами для стирки. Это поможет устранить оставшиеся микробы и обеспечит гигиеническую среду.

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Пульты дистанционного управления

Во время болезни мы часто находим комфорт во времяпрепровождении в постели или на диване, смотря телевизор. К сожалению, пульты дистанционного управления, как правило, являются питомниками бактерий. Чтобы предотвратить заражение, важно регулярно чистить и протирать их антисептическими салфетками после каждого использования.

Игрушки

Для домохозяйств с маленькими детьми поддержка чистоты и гигиенической обработки игрушек важна. Несмотря на все усилия родителей содержать их в чистоте, малыши всегда находят способ испачкать свои вещи. Поэтому желательно мыть пластиковые игрушки каждый день или как можно чаще, чтобы удалить какие-либо бактерии и патогены, которые они могли накопить.

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