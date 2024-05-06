Вещи, которые никогда не стоит класть на стол: народные приметы

Обеденный стол всегда считался символом домашнего уюта и был связан с разными предрассудками и предрассудками. UAportal узнал пять предметов, которые, согласно народным поверьям, никогда нельзя держать на столе.

Ключи

По некоторым поверьям, ключи символизируют переход в другой мир. Держа их на столе, вы можете ненамеренно способствовать переходу члена семьи в этот "иной мир".

Посуда

Категорически не рекомендуется держать на обеденном столе пустую посуду, поскольку считается, что это притягивает бедность. Чтобы предотвратить это, рекомендуется либо наполнить тарелку чем-нибудь, либо просто перевернуть ее вверх дном, если убрать ее нет возможности.

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Ножи

Покидать ножи или любые острые предметы на столе, особенно на ночь, считается плохой практикой. Есть мнение, что нож, оставленный на столе, может разорвать гармоничную связь между людьми и потенциально привести к ссорам или спорам.

Сумки

Принеся сумку с улицы и поставив ее на обеденный стол, вы можете привнести негативную энергию, накопленную в течение дня, в ваш дом. Желательно не бросать сумку прямо на стол. С гигиенической точки зрения, лучше выделить для сумки отдельное место, поскольку она могла касаться разных поверхностей.

Деньги

Считается, что если оставить деньги, особенно монеты, на столе, это может привести к финансовым трудностям, а также к раздору между членами семьи или соседями по комнате. Чтобы избежать таких потенциальных проблем, лучше не класть деньги на обеденный стол.

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