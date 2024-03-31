Вещи, которые никогда нельзя отдавать из дома: народные приметы

Убирая дом, мы часто выбрасываем ненужные вещи. Однако, согласно древним народным приметам, есть определенные предметы, которые ни в коем случае нельзя отдавать.

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Народные верования предостерегают нас о потенциальных последствиях расставания с определенными предметами, имеющими важное значение в нашей жизни. UAportal рассказал о пяти вещах, которые, по поверьям, несут в себе неблагоприятную энергетику, если их отдать другим людям.

1. Предметы, касающиеся головы и волос

Народные приметы предостерегают от дарования предметов, контактировавших с головой и волосами, таких как фены, резинки, шапки и расчески. Считается, что они сохраняют личную энергетику, потому их следует держать в пределах собственного пространства.

2. Кошельки, сумки и барсетки

Все, что связано с деньгами, включая кошельки и сумочки, считается запрещенным для дарения даже близким знакомым. Согласно этим поверьям, передача таких вещей другим может отвлечь поток финансовой энергии от первоначального собственника, что может принести несчастье.

3. Зеркало

Зеркала, часто рассматриваемые как отражение нашей собственной энергии, имеют особое значение в народных приметах. Поверье предупреждает, что, даря его незнакомым или посторонним людям, можно навлечь на себя несчастье. С зеркалами лучше обращаться осторожно и не передавать их энергетику малознакомым лицам.

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4. Подушки, одеяла и постельное белье

Разные народные поверья утверждают, что предметы, тесно связанные с нашим отдыхом и благополучием, такие как подушки, одеяла и постельное белье, со временем обладают свойством впитывать нашу личную энергию.

5. Посуда

Еще одна интересная народная примета связана с дарованием посуды и других предметов кухонного обихода. Считается, что передача этих предметов быта может привести к финансовым осложнениям как для дарящего, так и для получающего.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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