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Вкусная морковь по-корейски: рецепт
Ингредиенты:
• Морковь – 1 кг;
• Масло подсолнечное – 100-200 мл;
• Уксус - 50 г;
• Кориандр молотый – 1 ст.л;
• Соль – 1 ч.л;
• Сахар – 1 ч.л;
• Чили сухой – 1/2 ч.л;
• Чеснок – 2-3 зубца.
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на специальной терке. Сверху натереть чеснок.
2. Масло прогреть со специями и уксусом.
3. Залить морковь, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 2-3 часа.
4. Готовую морковь переложить в пакеты-слайдеры и хранить в холодильнике.
Сохраняйте, готовьте!