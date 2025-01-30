Вкусная морковь по-корейски: рецепт

Ингредиенты:

• Морковь – 1 кг;

• Масло подсолнечное – 100-200 мл;

• Уксус - 50 г;

• Кориандр молотый – 1 ст.л;

• Соль – 1 ч.л;

• Сахар – 1 ч.л;

• Чили сухой – 1/2 ч.л;

• Чеснок – 2-3 зубца.

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на специальной терке. Сверху натереть чеснок.

2. Масло прогреть со специями и уксусом.

3. Залить морковь, накрыть пленкой и оставить мариноваться на 2-3 часа.

4. Готовую морковь переложить в пакеты-слайдеры и хранить в холодильнике.

Сохраняйте, готовьте!