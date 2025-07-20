Вкусная намазка для бутерброда

Сливочное масло – как в ресторане!

Но дома.

Этот рецепт – для тех, кто хочет сделать обычный хлеб необычным. Ароматное, насыщенное, с характером – ну просто любовь из первого кусочка.

Ингредиенты:

Сливочное масло комнатной температуры

Копченая грудинка

Зелень (петрушка, укроп или микс)

Копченая паприка

Соль

Хлеб для подачи

Способ приготовления:

Нарезаем зелень – мелко, но с любовью.

Грудинку нарезаем кубиками, обжариваем до хрустящей корочки.

Добавляем грудинку вместе с ароматным маслом из сковороды в масло.

Приправляем солью и копченой паприкой.

Все тщательно перемешиваем — и имеем настоящее гастрономическое удовольствие.

Нарезаем хлеб, намазываем, наслаждаемся. А лучше делимся с близкими.

Предупреждение: остановиться сложно. Это очень вкусно.