Вкусная намазка для бутерброда
Сливочное масло – как в ресторане!
Но дома.
Этот рецепт – для тех, кто хочет сделать обычный хлеб необычным. Ароматное, насыщенное, с характером – ну просто любовь из первого кусочка.
Ингредиенты:
Сливочное масло комнатной температуры
Копченая грудинка
Зелень (петрушка, укроп или микс)
Копченая паприка
Соль
Хлеб для подачи
Способ приготовления:
Нарезаем зелень – мелко, но с любовью.
Грудинку нарезаем кубиками, обжариваем до хрустящей корочки.
Добавляем грудинку вместе с ароматным маслом из сковороды в масло.
Приправляем солью и копченой паприкой.
Все тщательно перемешиваем — и имеем настоящее гастрономическое удовольствие.
Нарезаем хлеб, намазываем, наслаждаемся. А лучше делимся с близкими.
Предупреждение: остановиться сложно. Это очень вкусно.