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Вкусные сырники для идеального завтрака
Сырники
Душистый кофе
Хорошее утро
Мой рецепт:
300г кисломолочного сыра
1 желток
25 г сахара – 1 ст. кровати
25 г муки – 1 ст. с горкой
Ванильный сахар по желанию
Смешать творог яйцо и сахар вилкой, добавить муку и еще раз перемешать
Выложить на стол, где уже есть мука
Сформировать колбасу, нарезать ножом на шайбы и с помощью тупой части ножа сформировать сырники
Обжарить с 2-х сторон до румяной корочки, затем запечь в духовке. Или жарить еще по 1 разу со всех сторон уже под крышкой. В последнем случае, не делайте изделия слишком толстыми – они должны "прожариться"
А какой у вас идеальный завтрак? Сырники, яичница или что-нибудь другое? Делитесь в комментариях, с чего начинается ваше утро!