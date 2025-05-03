Вкусные вергуны к чаю

Вкусные, хрустящие и идеально подходят к чаю.

Ингредиенты:

• Кефир – 200 г;

• Яйцо – 1 шт;

• Сахар – 100 г;

• Ванильный сахар – по желанию;

• Разрыхлитель – 1 ч.л;

• Соль – щепотка;

• Мука – 400 г.

Способ приготовления:

1. Смешать кефир, сахар и яйцо, взбить венчиком.

2. Добавить смесь муки с разрыхлителем, замесить мягкое тесто.

3. Оставить на 20–30 минут под пленкой.

4. Раскатать тесто до 0,5 см, вырезать полоски и разрезать внутри. Завернуть в виде завитков.

5. Жарить в разогретом масле до золотистой корочки.

6. Подавать с сахарной пудрой, джемом или вареньем.