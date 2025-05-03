БлогРецепты
Вкусные вергуны к чаю
Вкусные, хрустящие и идеально подходят к чаю.
Ингредиенты:
• Кефир – 200 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Сахар – 100 г;
• Ванильный сахар – по желанию;
• Разрыхлитель – 1 ч.л;
• Соль – щепотка;
• Мука – 400 г.
Способ приготовления:
1. Смешать кефир, сахар и яйцо, взбить венчиком.
2. Добавить смесь муки с разрыхлителем, замесить мягкое тесто.
3. Оставить на 20–30 минут под пленкой.
4. Раскатать тесто до 0,5 см, вырезать полоски и разрезать внутри. Завернуть в виде завитков.
5. Жарить в разогретом масле до золотистой корочки.
6. Подавать с сахарной пудрой, джемом или вареньем.