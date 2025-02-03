Вкусный и полезный завтрак
Банановые оладьи без сахара и глютена, обогащенные протеином!
Ингредиенты:
150 г бананов (≈ 2 штуки)
1 большое яйцо
30 г шоколадного протеина
30 г овсяной муки
3 г разрыхлителя
Корица – на кончике ножа
Ну-ка готовить!
Бананы размять вилкой до однородной массы.
Овсянку смолоть в блендере до состояния муки.
К бананам добавить яйцо, овсянку, корицу, разрыхлитель и шоколадный протеин. Перемешать.
Легко нагреть сковороду, добавить любое растительное масло (очень вкусно на кокосовом).
Ложкой выложить смесь и пожарить на небольшом огне с обеих сторон до готовности – буквально по 2 минуты!
Подавать с медом или кленовым сиропом. Или, как в моем случае:
100 г замороженной вишни
1 чайная ложка меда
2 г крахмала
Всё смешать, довести до кипения и проварить минуту.
Мне еще нравится добавлять йогурт или любое домашнее варенье!
Можно попробовать готовить без яйца – тогда нужно немного больше протеина или овсяной муки.
Чтобы аромат и сладкий вкус бананов были более выразительны, их можно предварительно заморозить и использовать уже размороженными.
Экспериментируйте и будьте здоровы! Как всегда, буду благодарен за понравившийся, а если готовите — выставляйте в сторону ваши результаты!
Приятного аппетита! Обнял.