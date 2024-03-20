Волшебные существа и сильные героини: фэнтези, о которых следует знать каждому

Приготовьтесь отправиться в кинематографическое путешествие, полное любви, магии и отваги. UAportal рассказал о пяти фэнтезийных фильмах, выпущенных с 2015 по 2018 годы. От трогательных сказок до увлекательных приключений – эти фильмы поразят воображение и вдохновят зрителей на новые свершения.

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"Собачья жизнь"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Приключения, комедия, драма

Страна производства: США, Индия

Продолжительность: 100 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Гевин Полоне

Фильм "Собачья жизнь" рассказывает о трогательном путешествии собаки по имени Бейли, способной реинкарнировать. В течение нескольких жизней Бейли попадает в жизнь разных людей, даря им любовь, радость и общество. От верной служебной собаки до милого домашнего любимца, каждая жизнь дает Бейли ценные уроки о любви, верности и отношениях между людьми.

"Фантастические твари и где они обитают"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Приключения, семейный, фэнтези

Страна производства Великобритания, США

Продолжительность: 133 минуты

Год: 2016

Главный продюсер: Дэвид Гейман

Ньют Скамандер, маг-зоолог, прибывает в город с волшебным чемоданом, полным фантастических существ, однако когда некоторые из них убегают, начинается хаос, угрожающий тайному магическому обществу. Ньют объединяется с новыми друзьями, в том числе с пекарем-нечаклом и решительным аврором, чтобы освободить существ. Раскрывая зловещий сговор с участием темных сил, они сталкиваются как с волшебными монстрами, так и с человеческими стереотипами.

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"Чудо-женщина"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Боевик, приключения, фэнтези

Страна производства: США, Китай, Гонконг.

Продолжительность: 141 минута

Год: 2017

Главный продюсер: Бонни Кертис

Во время Первой мировой войны Диана, принцесса амазонок, покидает свой защищенный остров, чтобы сражаться бок о бок с людьми. Раскрывая свои подлинные силы и принимая свое предназначение Чудо-женщины, она несет надежду и любовь в разгар войны. Благодаря своей непоколебимой решимости и состраданию Диана становится символом мужества и вдохновения.

"Ведьма"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Драма, Ужасы, Мистика

Страна производства: США, Канада, Великобритания, Бразилия.

Продолжительность: 92 минуты

Год: 2015

Главный продюсер: Ральф Инессон

Эта жуткая история, разворачивающаяся в Новой Англии 17-го века, рассказывает о пуританской семье, изгнанной из плантации. Когда они поселяются у огромного и зловещего леса, там начинают появляться темные силы, что приводит к ряду непонятных и тревожных инцидентов.

"Форма воды"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Приключения, драма, фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 123 минуты

Год: 2017

Главный продюсер: Гильермо дель Торо

Действие фильма разворачивается в начале 1960-х годов, когда Элиза, немая уборщица, устанавливает отношения с таинственным земноводным существом, удерживаемым в заключении на правительственном объекте. Когда их отношения начинают крепнуть, Элиза рискует всем, чтобы освободить существо из неволи и защитить его от тех, кто хочет использовать его способности.

Напомним, мы рассказывали о лучших мотивационных фильмах.

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