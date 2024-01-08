Впечатляющее качество звука и технология Dolby Atmos: Что известно о новинке OnePlus Buds 3

OnePlus Buds 3 усовершенствованы беспроводные стереонаушники с функциями ANC, LHDC 5.0, пространственного звука, защитой IP55 и продленным временем автономной работы. UAportal рассказал больше о долгожданных беспроводных стерео наушниках.

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Ключевые особенности

OnePlus Buds 3 обладают эргономичным вакуумным дизайном и доступны в двух привлекательных цветах, напоминающих OnePlus Buds Pro 2. Эти наушники оснащены эффективной системой активного шумопоглощения (ANC), способной приглушить внешние шумы на 49 дБ. Кроме того устройство поддерживает кодек LHDC 5.0, что обеспечивает исключительное качество беспроводной передачи звука в формате Hi-Res Audio.

Беспроводная связь

Созданный для обеспечения бесперебойного подключения OnePlus Buds 3 оснащен Bluetooth 5.3, что повышает эффективность и стабильность беспроводного соединения. И это еще не все, ведь в OnePlus Buds 3 реализована технология Spatial Audio в сочетании с Dolby Atmos, обеспечивающая увлекательный объемный звук.

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Защита и долговечность

Понимая спрос на долговечность, OnePlus Buds 3 обладает водонепроницаемостью по стандарту IP55. Он обеспечивает защиту от воды.

Удлиненное время автономной работы

Благодаря значительному времени автономной работы наушники OnePlus Buds 3 обеспечивают до 44 часов непрерывного использования. Зарядный чехол можно удобно заряжать через порт USB-C.

Цена и доступность

Наушники OnePlus Buds 3 можно приобрести в Китае по привлекательной цене $63. Ожидается, что после начального периода цена достигнет $70.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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