Враги на грядке: растения, которые лучше не сажать рядом с чесноком

Вы выращиваете чеснок на своем огороде? Важно помнить, что растения, которые вы решили посадить рядом с ним, могут негативно повлиять на его рост и развитие. UAportal рассказывает поподробнее.

Растения, которые нельзя высаживать рядом с чесноком

Лук, являясь близким родственником чеснока, имеет схожие требования к оптимальным условиям роста. Однако посадка данного растения в непосредственной близости к чесноку может привести к конкуренции за пищевые и водные ресурсы. Кроме того, лук может влиять на вкус и аромат чеснока, что может ухудшить общее качество урожая.

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Еще одним неблагоприятным спутником чеснока является картофель. Она, как правило, конкурирует с чесноком за ресурсы, потенциально препятствуя его росту и развитию. Кроме того, вещества, выделяемые картофелем, могут отрицательно влиять на вкус и аромат чеснока.

Бобовые, такие как горох и фасоль, могут показаться отличным дополнением к любому огороду, но они не являются идеальными соседями для чеснока. Они нуждаются в воде, извлекая значительное количество влаги из почвы. Это может привести к недостатку влаги для чеснока. Кроме того, бобовые действуют как бактериальные азотфиксаторы, а избыток азота оказывает негативное влияние на рост чеснока.

Что касается томатов, то их лучше держать подальше от чеснока. Помидоры и чеснок конкурируют за пространство и солнечный свет, что может повлиять на размер и качество урожая.

Даже болгарский перец не рекомендуется высаживать вместе с чесноком. Он может конкурировать с чесноком за свет, влажность и питательные вещества, ставя под угрозу рост и общее состояние здоровья обоих растений.

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