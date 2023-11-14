Вредящие денежному притоку вещи: от чего стоит избавиться в доме
Эзотерики считают, что существует ряд предметов, мешающих притоку денег. UAportal делится предрассудками, способствующими денежному благополучию и богатству.
Устраните неисправность в кранах и сантехнике
Постоянное копание из неисправного крана или протекание из треснувшей трубы истощает денежную энергию и препятствует материальному процветанию. Очень важно своевременно решать любые проблемы, связанные с сантехникой.
Поддержание чистоты окон и зеркал
Грязное стекло препятствует потоку богатства и притягивает бедность, в то время как чистые окна и зеркала притягивают позитив и способствуют приходу денег.
Читайте также: Как привлечь финансовое состояние с помощью фэн-шуй
Выбросьте старую одежду
Рваная или грязная одежда, даже если ее носить дома, несет отрицательную энергетику и притягивает бедность. Желательно избавиться от изношенных вещей и вызывающих неприятные воспоминания.
Создание пространства для благосостояния
Избавление от ненужных вещей в доме позволяет энергии богатства войти внутрь. Убирая жилую среду, вы освобождаете место для материального достатка.
Соблюдайте чистоту
Пыль и грязь, особенно на подоконниках и в углах, приводят к застою положительной энергии. Регулярная уборка удаляет устаревшую грязь и обеспечивает привлечение денег.
Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!