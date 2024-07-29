Врут больше всех: какие это три знака зодиака

В отношениях между людьми особое место занимает взаимное уважение и честность и откровенность. Но как утверждают астрологи, несколько знаков зодиака отличаются тем, что склонны ко лжи – большой или маленькой.

Если вы заботитесь о сохранении тайны, вам лучше быть уверенным в своем доверенном лице и обратить внимание на знак зодиака. Поэтому стоит открывать свою душу только людям, которые заслуживают вашего полного доверия, говорится в материале издания GK 24 .

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Телец

Представители этого знака гедонисты, которых интересует, прежде всего, собственное счастье и личный интерес. По этой причине они склонны ко лжи. Если им это выгодно, они не стесняются, например раскрыть тайны друга. Тельцы сделают многое ради восхищения. Раздражающая черта Тельца – избегание ответов. Телец не любит лгать лицом к лицу, но иногда убегает от ответа.

Лев

Родившиеся под этим знаком зодиака очень амбициозны, поэтому успех для них имеет большую ценность. Они решительны и не хотят ничего другого, как быть лидерами. Такой трудный вызов обычно требует использования средств, которые не всегда справедливы. Львы не остановятся ни перед чем, если успех не за горами. Они могут предать даже своего верного друга.

Козерог

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, стремятся, чтобы их считали порядочными и стабильными. Потому они никогда не позволят себе признать свои недостатки, а они, конечно, у него есть. Однако пойманы в слабости, они могут начать лгать. Козероги не терпят унижений, не могут признаться в этом и дистанцироваться от них. Кроме того, Козерог часто бывает снобом, любящим окружать себя значимыми и влиятельными людьми. Он делает вид, что ему нравится кто-то, чтобы извлечь из него выгоду.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о лучших любовниках среди знаков зодиака.

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