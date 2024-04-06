Вы неправильно используете булавки от сглаза: самые распространенные ошибки

На протяжении веков булавка от сглаза служила мощным талисманом, защищавшим человека от недобрых взглядов ревнивых соседей или завистливых коллег. Однако последние исследования эзотериков указывают на то, что эффективность этого давнего амулета зависит от его правильного использования. UAportal рассказал, что многие люди бессознательно носят шпильку неправильно, что делает ее защитные свойства неэффективными.

Чтобы обеспечить оптимальную защиту, важно обращать особое внимание на то, как закреплена булавка. Неправильное ношение значка не даст желаемого защитного эффекта.

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Следует выбирать компактные амулеты, которые могут незаметно отпугивать недоброжелателей. Главное – выбрать такой значок, который не привлечет лишнего внимания, будет приносить пользу владельцу и минимизировать интерес окружающих. Хотя материал, из которого изготовлен амулет, будь то нержавеющая сталь, серебро или золото, имеет определенное значение, ключевым аспектом является способ его ношения.

Эзотерики настаивают на том, что булавку следует прикреплять к изнанке одежды головкой вниз. Такое расположение гарантирует, что какие-либо отрицательные энергии или угрожающие силы не смогут повредить человеку.

Важно отметить, что если шпилька нечаянно открылась и упала, ее нельзя прикреплять снова. Такой случай означает, что оберег успешно выполнил свою миссию, указывая на необходимость приобретения нового, который бы продолжал защищать своего владельца.

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