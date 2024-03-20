Вы точно этого не знали: креативные и неожиданные способы использования микроволновки

Микроволновая печь предназначена не только для разогрева пищи, ее можно использовать нестандартным способом для упрощения повседневных задач. UAportal рассказал, как можно использовать микроволновку для практических и эффективных решений для различных потребностей.

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Размораживание продуктов

Замороженные продукты, такие как мясо, хлеб и овощи, можно быстро и безопасно разморозить в микроволновке. Для этого положите замороженные продукты на тарелку, подходящую для использования в микроволновке, и используйте режим размораживания, чтобы мягко разморозить продукт, не готовя его.

Этот способ удобен и экономит время, особенно если замороженные продукты не были заранее извлечены из морозильной камеры. Важно часто проверять и переворачивать продукты, чтобы обеспечить равномерное размораживание.

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Стерилизация кухонных губок

Кухонные губки, являющиеся носителями вредных бактерий, можно легко стерилизовать в микроволновке. Тщательно намочите губку во избежание риска возгорания, а затем нагрейте ее на полной мощности в микроволновке в течение одной минуты. Тепло эффективно уничтожит большинство бактерий на губке, что сделает ее более безопасной для использования.

Возвращение свежести черствого хлеба

Простой способ вернуть свежий вкус черствому хлебу – воспользоваться микроволновкой. Заверните хлеб во влажное бумажное полотенце и поставьте его в микроволновку на 10-15 секунд. Влага из полотенца распарит хлеб, в результате чего оно станет более мягким и свежим.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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