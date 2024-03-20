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Вы точно этого не знали: креативные и неожиданные способы использования микроволновки

Марина Грамович

Лайфхаки для микроволновки

Микроволновая печь предназначена не только для разогрева пищи, ее можно использовать нестандартным способом для упрощения повседневных задач. UAportal рассказал, как можно использовать микроволновку для практических и эффективных решений для различных потребностей.

Размораживание продуктов

Замороженные продукты, такие как мясо, хлеб и овощи, можно быстро и безопасно разморозить в микроволновке. Для этого положите замороженные продукты на тарелку, подходящую для использования в микроволновке, и используйте режим размораживания, чтобы мягко разморозить продукт, не готовя его.

Этот способ удобен и экономит время, особенно если замороженные продукты не были заранее извлечены из морозильной камеры. Важно часто проверять и переворачивать продукты, чтобы обеспечить равномерное размораживание.

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Стерилизация кухонных губок

Кухонные губки, являющиеся носителями вредных бактерий, можно легко стерилизовать в микроволновке. Тщательно намочите губку во избежание риска возгорания, а затем нагрейте ее на полной мощности в микроволновке в течение одной минуты. Тепло эффективно уничтожит большинство бактерий на губке, что сделает ее более безопасной для использования.

Возвращение свежести черствого хлеба

Простой способ вернуть свежий вкус черствому хлебу – воспользоваться микроволновкой. Заверните хлеб во влажное бумажное полотенце и поставьте его в микроволновку на 10-15 секунд. Влага из полотенца распарит хлеб, в результате чего оно станет более мягким и свежим.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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