Вы точно об этом не знали: пять интересных фактов об Австралии

Австралия – страна настолько от нас далека, что этот факт – единственное, что о ней известно большинству украинцев. UAportal подготовил подборку интересных фактов об этой загадочной стране.

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Европейское географическое открытие

Австралийский континент, первоначально называвшийся Новой Голландией, был открыт европейцами в 17 веке. Однако голландские исследователи так и не приступили к освоению новой территории.

Ограниченность водных ресурсов

Засушливый климат Австралии вызвал официальные ограничения на использование воды. К примеру, полив травы и дорожек, а также наполнение бассейнов запрещено с 10 утра до 4 вечера. Эти ограничения ослабляются только в сезон дождей.

Спор о столице

Крупнейшие города австралийского континента, Мельбурн и Сидней, долгое время боролись за право называться столицей государства. Чтобы разрешить конфликт, был создан новый город, равноудаленный от Мельбурна и Сиднея. Этот специально построенный город получил название Канберра и сейчас является столицей Австралии.

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Обязательное голосование и перепись населения

Жители Австралии по закону обязаны участвовать в выборах и национальной переписи населения, если у них нет уважительных причин для освобождения от этого. Невыполнение этой обязанности может привести к штрафам в размере до 20 и 110 австралийских долларов соответственно.

Меры по охране окружающей среды

Австралия имеет строгие правила защиты своей уникальной экосистемы. Импорт растительности, продуктов питания, меха, древесины, кожевенных изделий и даже почвы из подошв обуви строго запрещен, что обеспечивает сохранение окружающей среды страны.

Напомним, UAportal подготовил список самых полезных советов для путешествий, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

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