Выход генеративного ИИ от Apple: что известно и когда ожидать

UAportal рассказал, что генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что компания выпустит программное обеспечение с искусственным интеллектом до конца 2024 года. Это заявление прозвучало в отчете о финансовых результатах Apple, где Кук отметил, что функции программного обеспечения будут доступны пользователям уже в этом году.

Видео дня

Он подчеркнул, что Apple активно работает над интеграцией технологий искусственного интеллекта в свои операционные системы. Компания посвящает этому значительное количество времени и усилий, готовя несколько "невероятно интересных" функций.

Читайте также: Honor Magic V2: Чем удивит новый флагман

Однако конкретные детали не были раскрыты, поскольку компания придерживается своей традиционной политики для определения приоритетов работы перед обсуждением. Кук заверил, что эти детали будут раскрыты позже, в этом году.

В ходе доклада Кук выразил энтузиазм по поводу потенциала, который генеративный ИИ предлагает Apple. Хотя он не раскрыл дополнительную информацию, его замечания подтверждают приверженность компании к изучению достижений ИИ.

Стоит отметить, что публичные намеки от генерального директора Apple по поводу будущих обновлений относительно редки по меркам компании. Это позволяет предположить, что в области генеративного ИИ будут внедрены существенные достижения, которые будут позиционировать операционные системы Apple в конкурентной борьбе.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!