Выходим за пределы кулинарии: нетипичные способы использования куркумы

UAportal выяснил, что куркума – это гораздо больше, чем просто кухонный продукт. Рассказываем о неожиданных способах использования ароматной специи в обиходе.

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Куркума как ингредиент по уходу за кожей

Чтобы сохранить молодость кожи, делайте домашние маски с куркумой. Смешайте куркуму с водой и нанесите на очищенную кожу на 20 минут. Повторяйте процедуру два раза в неделю.

Также куркума помогает в борьбе с высыпаниями. Точечно нанесите приправу на прыщи для более быстрого устранения недостатков кожи.

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Куркума как краситель

Удивите семью интересными блюдами. Добавьте небольшое количество куркумы в кипящую пасту для получения приятного желтого цвета. Куркуму также можно использовать для окрашивания яиц.

Помощь куркумы при простуде

Куркомой можно лечить первые симптомы простуды. Сделайте полезный напиток, добавив в кипяток ровные пропорции куркумы и имбиря. Такой чай поможет преодолеть насморк.

Напомним, мы рассказали, что пластиковые бутылки – это распространенный предмет в нашем обиходе, который может использоваться не только для хранения напитков, но и для решения разнообразных задач в быту.

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