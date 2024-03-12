WatchOS 10.4: что нового в обновлении от Apple

После недавнего запуска iOS 17.4 компания Apple не теряла времени и выпустила обновленную версию программного обеспечения для пользователей Apple Watch. UAportal рассказал, каких новых функций и улучшений следует ожидать.

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Представленное как watchOS 10.4, это обновление содержит целый ряд интересных дополнений. Главным из них является то, что разработчики Apple добавили новые смайлики.

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WatchOS 10.4 демонстрирует важное усовершенствование, позволяющее пользователям отключить функцию двойного прикосновения на своих часах при использовании Vision Pro. Кроме того, теперь двойным прикосновением можно отобразить расширенное уведомление. При разработке Apple уделяла внимание устранению ошибок, чтобы обеспечить более плавную работу пользователей с программным обеспечением.

Apple начала распространение обновления watchOS 10.4 на все совместимые модели. Важно отметить, что перед началом процесса обновления пользователи должны подключить свои часы к зарядному устройству и обеспечить минимум 50% заряда аккумулятора.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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