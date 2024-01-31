Windows 12: Что известно и когда ожидать

UAportal рассказал, что Windows 12, следующая ожидаемая операционная система от Microsoft, выйдет не раньше 2025 года. Первоначально запланированный на 2024 год запуск американская корпорация отложила и внесла некоторые коррективы в свои планы.

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Что известно

Как сообщает Neowin, подробный анализ графика выхода основных обновлений Windows 11 позволяет предположить, что релиз операционной системы под кодовым названием Hudson Valley будет отложен. Такой вывод сделан на основании того, что предстоящая версия 24H2, как ожидается, введет большее количество новшеств по сравнению с предыдущим обновлением 23H2.

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Итак, Microsoft вряд ли завершит разработку Windows 12 к следующей осени, как планировалось ранее, и решила перенести ее выпуск на 2025 год.

Реорганизация

Выпуск Windows 12 в 2024 году столкнется с препятствиями из-за масштабной реорганизации рабочих процессов внутри Microsoft.

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