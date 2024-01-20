Xiaomi Robot Vacuum T12: Мощное и разумное решение для уборки в вашем доме

UAportal рассказал, что Xiaomi, известный технологический бренд, вышел на европейский рынок со своим последним предложением – роботом-пылесосом Xiaomi Robot Vacuum T12. Он сочетает в себе мощность, эффективность и интеллектуальные функции, чтобы революционизировать ваш опыт уборки.

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Характеристики

Благодаря импозантной силе всасывания в 3500 Па, Xiaomi Robot Vacuum T12 обеспечивает тщательную уборку и эффективную уборку грязи. Он оснащен усовершенствованной лазерной навигационной системой LDS.

Она может сканировать в радиусе 8 метров, что позволяет роботу точно составить карту вашего дома. Точное отображение позволяет оптимально планировать маршрут, гарантируя, что каждый уголок вашего пола будет эффективно убран.

Что нового

Особенностью этой модели являются четыре детектора разбиения и два детектора столкновения, обеспечивающих повышенную безопасность и защиту. Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum T12 также имеет удобный встроенный резервуар для воды и предлагает несколько режимов работы, чтобы адаптироваться к разным потребностям уборки.

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Управление

Пылесос можно легко управлять с помощью специального приложения для смартфона. Это позволяет удобно устанавливать график уборки, который лучше всего соответствует вашему распорядку дня.

Время работы

Что касается времени автономной работы, то Xiaomi Robot Vacuum T12 оснащен мощным аккумулятором на 3200 мАч. Благодаря такой большой емкости, вы можете наслаждаться непрерывной уборкой до 130 минут на одном заряде, обеспечивая максимальное покрытие в каждом сеансе уборки.

Цена

Что касается доступности, то Xiaomi Robot Vacuum T12 уже доступен в Европе. По цене 179 евро во Франции и Италии и 169 евро в Испании это инновационное решение для уборки предлагает исключительное качество за свои превосходные функции и возможности.

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