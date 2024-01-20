Xiaoxin K1 Quiet и Xiaoxin M1 Quiet: что известно о клавиатуре и мыши от Lenovo

Lenovo представила в Китае доступную беспроводную клавиатуру и мышь: Xiaoxin K1 Quiet и Xiaoxin M1 Quiet позиционируются как бюджетные варианты. UAportal рассказал, что оба периферийных устройства доступны в двух элегантных цветах – Moonlit White и Twilight Grey – и легко подключаются к компьютеру с помощью стандартного приемника на 2,4 ГГц.

Видео дня

Компьютерная мышь

Беспроводная мышь оснащена сенсором PAW3205 с тремя регулируемыми уровнями DPI: 800, 1200 и 1600. Это позволяет настроить чувствительность курсора в соответствии с предпочтениями пользователя. Пять кнопок и 3D-колесики прокрутки обеспечивают точную и интуитивно понятную навигацию.

Клавиатура

Что касается клавиатуры, то доступны три варианта с 68, 84 и 98 клавишами соответственно. Lenovo воплотила в клавиатуре эргономичный дизайн, сосредоточившись на пользовательском комфорте во время длительного использования.

Читайте также: Впечатляющее качество звука и технология Dolby Atmos: Что известно о новинке OnePlus Buds 3

Lenovo SmartPower

Кроме того, Xiaoxin K1 Quiet оснащен режимом Lenovo SmartPower, продлевающим время работы от батареи для оптимизации использования беспроводной связи. Клавиатура содержит специальные клавиши быстрого доступа, разработанные специально для ноутбуков Lenovo. Примечательно, что устройства обладают защитным слоем, который защищает от случайного пролития жидкости, повышая их долговечность при ежедневном использовании.

Питание

И Xiaoxin K1 Quiet, и Xiaoxin M1 Quiet работают от батареек типа АА, что делает их удобными и доступными источниками питания. Эти устройства уже доступны для приобретения в Китае, а цена набора может удивить потенциальных покупателей, ведь она невероятно доступна – всего $21.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!