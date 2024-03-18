Xperia 1 VI избавится от двух уникальных вещей: что известно об изменениях от Sony

Смартфоны Sony Xperia всегда отличались своим уникальным стилем, в частности, благодаря дисплею с соотношением сторон 21:9, обеспечивающему вытянутый экран, идеально подходящий для киноманов и ищущих новый опыт просмотра. UAportal рассказал, что истоки от Zackbuks на Weibo намекают на потенциальный уход от этого характерного выбора дизайна.

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Предстоящее Sony Xperia 1 VI может иметь более традиционное соотношение сторон 19,5:9, отклоняясь от 21:9. Хотя это изменение может разочаровать поклонников извлеченных дисплеев, оно также может быть стратегическим решением Sony, чтобы удовлетворить более широкую аудиторию.

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Кроме того, существует возможность уменьшения разрешения экрана с 4K до 2K. Ожидается, что общий дизайн телефона остается похожим на его предшественника.

Также сообщалось, что Xperia 1 VI будет иметь три задние камеры, оснащенные 48-мегапиксельными сенсорами Exmor T. Устройство будет доступно в конфигурациях с 12 и 16 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, Sony может интегрировать первую в мире технологию цифровой подписи в камеры своих будущих смартфонов Xperia. Эта замечательная функция позволит пользователям подписывать фотографии непосредственно на своих смартфонах, обеспечивая подлинность изображений и предотвращая подделку.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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