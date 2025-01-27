Ягодный пирог с пудингом: готовится вне зависимости от сезона

Друзья, было много запросов от вас именно по этому рецепту, так что готовьте с удовольствием, независимо от сезона. Вы можете использовать как свежие, так и замороженные ягоды.

Всё очень легко, вкусно и доступно!

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Ягідний пиріг з пудингом

Цукрове тісто:

110 г вершкового масла (62%)

40 г жовтку (2 шт)

40 г цукру (2 ст. л. без гірки)

2 г розпушувача (0,5 ч. л.)

220 г борошна (11 ст. л. без гірки)

Пудинг з ягодами:

600 мл молока

60 г кукурудзяного крохмалю (7 ч. л.)

70 г цукру (3,5 ст. л. без гірки)

ванільний цукор (по бажанню)

50 г вершкового масла (62%)

140 г ягід (малина, чорниця)

Приготуємо цукрове тісто:

Змішуємо борошно з розпушувачем.

Натираємо холодне вершкове масло на дрібній тертці та змішуємо з борошном. Маємо отримати холодну крихту.

Змішуємо жовток з цукром та додаємо до крихти. Замішуємо тісто.

Ділимо тісто на дві частини 1/3 та 2/3. Обгортаємо тісто плівкою та прибираємо в морозильну камеру на 30 хв.

Змішуємо в сотейнику: холодне молоко, цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль.

Ставимо на плиту та постійно помішуючи доводимо до кипіння. Коли маса почне кипіти, варимо ще 30 секунд та знімаємо сотейник з плити.

Додаємо вершкове масло та перемішуємо.

Збираємо пиріг:

Беремо форму висотою - 5 см, 25х18 см. Змащуємо маслом та кладемо на дно лист пергаменту.

Натираємо холодне тісто на дрібній тертці. Так буде зручніше його розприділити.

Робимо невеликий бортик, утрамбовувати тісто не потрібно.

Виливаємо на тісто половину теплого крему та розприділяємо його.

Додаємо ягоди.

Поверх ягід викладаємо другу частину крему.

Зверху натираємо решту тіста.

Відправляємо пиріг в розігріту до 170 градусів духовку з конвенцією на 35-40 хв.

Охолоджуємо потім ставимо в холодильник на 5-6 годин для стабілізації .