Яркие и веселые мультфильмы для всех возрастов: что посмотреть
UAportal подготовил подборку мультфильмов, в которых вас ждут яркие приключения, трогательные истории и волшебные персонажи. Эти истории очаровали зрителей всех возрастов.
"Тролли. Мировой тур"
Рейтинг IMDB: 6.1/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 91 минута
Год производства: 2020
Главный продюсер: DreamWorks Animation
В "Тролли. Мировой тур" королева Поппи и Бранч возвращаются, чтобы вместе со своими друзьями отправиться в эпическое музыкальное происшествие. Они узнают, что их королевство троллей – лишь одно из шести музыкально разнообразных племен троллей, каждое из которых имеет свой собственный жанр музыки. Они должны объединиться, чтобы спасти свой мир от злой рок-королевы, которая хочет уничтожить всю другую музыку.
"Душа"
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 100 минут
Год производства: 2020
Главный продюсер: Pixar Animation Studios
В мультфильме "Душа" мы следуем за Джо Гарднером, страстным джазовым музыкантом и учителем музыки в средней школе. После неожиданной аварии душа Джо отправляется в путешествие по Большому Потустороннему миру, где души развиваются еще до рождения. Там он объединяется со скептически настроенной душой по имени 22, чтобы найти путь к своему телу и познать истинную радость и магию жизни.
"Лука"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 95 минут
Год производства: 2021
Главный продюсер: Pixar Animation Studios
Действие мультфильма "Лука" разворачивается в живописном приморском городке на итальянской Ривьере и рассказывает о чрезвычайных происшествиях юного морского жителя по имени Лука и его нового друга Альберто. Лето раскрывает свое волшебство, когда они исследуют человеческий мир, смакуют мороженое и приобретают незабываемые впечатления. Однако им приходится скрывать свои настоящие имена от любознательных горожан, что придает их путешествию неожиданный поворот.
Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием
"Митчеллы против машин"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 113 минут
Год производства: 2021
Главный продюсер: Sony Pictures Animation, Lord Miller Productions
"Митчеллы против машин" начинает увлекательный хаос, когда странная семья Митчелов оказывается в эпицентре восстания роботов. Кэти Митчелл, креативный и технически подкованный подросток, поступающий в киношколу, полон решимости спасти человечество, когда все электронные устройства обращаются против людей через ИИ-помощника по имени PAL.
"Удача"
Рейтинг IMDB: 6.4/10
Жанр: Анимация, приключения, семейный
Страна производства: США
Продолжительность: 105 минут
Год производства: 2022
Главный продюсер: Paramount Animation, Nickelodeon Animation Studios
"Удача" – это волшебный и трогательный анимационный фильм, действие которого происходит в мире удачи и неудач. Он рассказывает о приключениях молодой и невезучей девочки по имени Нудл, случайно наталкивающейся на тайный подземный мир, где создают везение. Узнав, что везение не случайно, а управляемое, Нудл объединяется с группой ангелов удачи, чтобы воспрепятствовать дерзкой богине неудач Ване взять власть в свои руки.
Напомним, мы рассказали о романтических лентах, которые поднимут настроение каждому.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !