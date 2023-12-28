Юпитер принесет удачу в любви для пяти знаков зодиака: Кому повезет

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов. На этой неделе, когда Юпитер входит в знак Стрельца, знаки зодиака ощущают разную степень удачи в любви. Рассмотрим пять знаков зодиака, которым больше всего повезло в романтических отношениях.

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Овен

Согласно планетарному вхождению Юпитера в знак Стрельца на этой неделе, Овен становится знаком зодиака с самыми счастливыми любовными перспективами. Представители этого знака зодиака могут ожидать избыток романтики и страсти в отношениях в этот период.

Телец

Тельцы занимают вторую позицию как знак зодиака, которому больше всего везет в любви. С Юпитером в Стрельце Тельцы могут рассчитывать на стабильную и полноценную стадию своих отношений.

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Близнецы

Следом за Тельцем, Близнецы являются знаком зодиака, которому больше всего везет в сердечных делах. Когда Юпитер входит в знак Стрельца, Близнецы могут ожидать увлекательный и интеллектуально стимулирующий период в своих отношениях.

Рак

Продолжая тенденцию, Рак занимает четвертое место как знак зодиака, которому больше всего повезло в любви в этот период. Вхождение Юпитера в знак Стрельца создает для Раков благоприятную атмосферу, обеспечивающую более глубокий уровень связи в отношениях.

Лев

Лев занимает пятое место как знак зодиака, которому на этой неделе больше всего повезло в любви. Под влиянием Юпитера в Стрельце Львы могут ожидать повышенной страсти, радости и яркой энергии в своих романтических начинаниях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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