rus
Українська
Блог
Общество

За каждым "я имею право" есть свой уровень ответственности

Светлана РойзСветлана Ройз

За каждым 'я имею право' есть свой уровень ответственности
За каждым ''я имею право'' есть свой уровень ответственности

Как-то в разговоре с подругой я сказала, что не понимаю действий общей знакомой. Подруга ответила: "Может быть, она ведет себя так, потому что почему-то думает, что имеет на это право". Я думала об этом "вправе". О том, что взрослые отличаются от детей и тем, что могут выдерживать все больший уровень разной нагрузки: эмоциональной, когнитивной, физической. И тем, что знают пределы. И знают, что за каждым "я имею право" есть свой уровень ответственности.

Далее текст на языке оригинала

Думала, що в момент кризи, коли завелике стресове навантаження, блокується префронтальна кора і може не працювати критичне мислення. І людина може ("має право") "бігти" соціальними мережами, вивільняти напругу, писати коментарі, робити перепости, чи у своєму реальному житті робити багато дій, які потім їй самій здаватимуться дивними.

Я думала раніше, що це навичка, а зараз думаю, що це відповідальність дорослих людей, яка дуже допомагає в житті, і особливо в житті у стресі — зробити паузу на усвідомлення і стабілізацію. У нас завжди є кілька секунд між стимулом і реакцією.

Можливо, ми б не робили якоїсь кількості дій, якби користалися цією паузою.

Думала про те, що за кожною нашою дією, кожним проявом, є потреба. Фізіологічна, екзистенційна, особистісна, духовна, матеріальна, соціальна… теорій потреб багато. І у кожної людини є право реалізовувати свою потребу.

Коли ми розмовляємо з батьками та вчителями про поведінку дітей, я завжди прошу дивитися не на симптом — прояв дитини, — а на потребу, яку цей симптом "ословлює".

Коли ми говоримо з дітьми про конфлікти, ми шукаємо незадоволені потреби всіх сторін.

Перед будь-якою важливою дією чи проєктами ми аналізуємо — з якою потребою ми зараз працюємо. Я зазвичай ще думаю про себе — а яку мою власну потребу він покриває. І навіть за нашими публікаціями теж є потреби. Важливо лише, щоб вони були усвідомленими.

Бо потреби та цілі спираються на цінності.

У мене є улюблена цитата з книги Ігоря Козловського Людина на перехресті: "Головне, пам’ятати: ми — генії від народження. Ми можемо стати геніями по життю, якщо докладемо певних зусиль. Не потрібно себе виправдовувати тим, що всі так живуть. Ми постійно виправдовуємо себе, шукаємо винних, раціоналізуємо. І саме цим обмежуємо себе у власному розвитку, забуваючи про свою невипадковість і покликання. Звісно, повсякденні справи важливі.

Але головне — це цінності. Вони мають визначати потреби.

Ми повинні питати себе: яка ціна цієї потреби, можливо я плачу за неї своєю цінністю. Коли потреби важливіші за цінності, це свідчить про незрілість людини та суспільства".

Я так часто думаю про це зараз. За кожним нашим проявом є потреба. Але так важливо не платити за неї цінностями.

Источник:facebook.com

БлогиПсихология