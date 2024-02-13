Зачем аспирин добавлять к стирке одежды: Интересные лайфхаки

Аспирин пригодится не только как средство от головной боли. UAportal рассказывает, что он может помочь избавиться от основных проблем, возникающих во время стирки.

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Отбеливание белья

Две таблетки аспирина следует раздавить и растворить в миске с теплой водой. Замочите белую одежду в этом растворе не менее 30 минут. Аспирин эффективно отбелит белье и удалит любое пожелтение или изменение цвета. После одежду следует постирать в обычном режиме.

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Выведение пятен

Для стойких пятен на одежде, особенно на деликатных тканях, раздавите таблетку аспирина и сделайте из нее пасту, добавив несколько капель воды. Нанесите пасту прямо на пятно и оставьте примерно на 15 минут.

Затем осторожно потрите ткань, чтобы аспириновая паста проникла в пятно. После этого одежду можно стирать как обычно, а аспирин поможет вывести пятно, не повредив ткань.

Освежаем ткани

Чтобы освежить полотенца или постельные принадлежности, добавьте несколько таблеток аспирина в миску с теплой водой. Аспирин поможет нейтрализовать неприятные запахи и оставит ткани пахнущие свежестью. Этот метод идеально подходит для вещей, хранящихся в шкафах или ящиках, давая текстилю новую жизнь с минимальными усилиями.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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