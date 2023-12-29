Зачем добавлять уксус при стирке: Лайфхаки опытных хозяек

Поддержание чистоты одежды – важный аспект ведения домашнего хозяйства. Хотя часто достаточно качественного стирального порошка, UAportal рассказывает о действенном лайфхаке – добавлении столового уксуса в процедуру стирки.

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Сохранение белого цвета

Одной из важных проблем есть сохранение первоначального оттенка белых тканей. Даже при использовании высококачественного отбеливателя, добиться визуально привлекательного результата, одновременно бережно ухаживая за тканью, часто бывает сложно.

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Уксус – разумная альтернатива отбеливателю. Многие сообразительные хозяйки добавляют уксус к обычному стиральному порошку, поскольку он дополняет его моющие свойства и помогает сохранить первозданную белизну ткани.

Устраняет неприятные запахи

Иногда одежда настолько пропитывается стойкими запахами, что стандартный цикл стирки не может решить проблему. В таких случаях небольшое количество уксуса может творить чудеса. Добавление его во время стирки устраняет неприятные ароматы, гарантируя, что вещи будут пахнуть свежестью и чистотой.

Сохранение цвета

Уксус полезен не только белым вещам, но и одежде ярких оттенков. Приготовив раствор из уксуса и воды, вы можете замочить цветные вещи примерно на 20 минут, прежде чем стирать в стиральной машине. Уксусный раствор эффективно помогает сохранить первоначальную яркость ярких тканей.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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