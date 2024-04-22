Зачем класть постельное белье в морозильную камеру: удивительный трюк

В жаркие летние месяцы спастись от жары может быть непросто, особенно ночью, когда хочется спокойного сна. Если у вас нет кондиционера или вы не решаетесь им пользоваться, чтобы не простудиться, UAportal хочет поделиться отличным лайфхаком.

Для этого лайфхаку вам понадобятся:

- Постельное белье

– Морозильная камера

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Как добиться прохлады во время сна в жаркую погоду

Метод столь же прост, сколь и эффективен. Перед тем, как лечь спать, просто положите простыню и наволочку в морозильную камеру. Желательно заранее положить их в полиэтиленовый пакет, чтобы их было легче достать.

Дайте постельному белью остыть в морозильной камере примерно 10-15 минут, чтобы накопить прохладу. После этого достаньте их и застелите кровать. Постельное белье сохранит эту освежающую прохладу, и вы спокойно погрузитесь в спокойный сон. Что делает эту технику еще лучше, так это то, что она обеспечивает приятную прохладу без какой-либо влаги.

Напомним, мы уже писали, одежду из какой ткани лучше носить летом.

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