Зачем во время стирки одежды добавлять крахмал

Полезные подсказки, предоставленные опытными домохозяйками, могут обеспечить эффективное и безопасное использование крахмала в стирке. UAportal подобрал вам несколько ценных советов.

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Крахмал при стирке шелка

Когда дело доходит до стирки шелковых вещей, использование крахмала может оказаться полезным, если делать это правильно. Опытные хозяйки рекомендуют разводить его в холодной воде перед добавлением в стиральную машину во избежание образования комочков.

Кроме того, для более контролируемого нанесения можно использовать раствор непосредственно на изделие с помощью пульверизатора. После стирки прополощите изделие в холодной воде, чтобы полностью удалить крахмал, а затем дайте ему высохнуть на воздухе или осторожно прогладьте.

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Для удаления стойких пятен

Крахмал может являться эффективным средством для устранения сложных загрязнений из одежды. Для борьбы с отдельными пятнами можно смешать крахмал с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста и нанести ее непосредственно на пятно.

Дайте смеси высохнуть, а затем осторожно встряхните излишки перед тем, как постирать вещь в обычном режиме. Если пятно особенно въелось или выводится трудно, нанесите крахмальный клейстер и оставьте его на длительное время. Это время позволит средству проникнуть в загрязнение и расщепить его.

Для деликатных тканей

Используйте крахмал для деликатных тканей, таких как кружево или прозрачные материалы, соблюдайте осторожность. Рекомендуется сначала протестировать небольшой незаметный участок, чтобы убедиться, что крахмал не приведет к обесцвечиванию или повреждению.

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