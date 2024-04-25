Закрывать или оставлять дверцу стиральной машины открытой: что нужно знать

Часто возникают споры о том, закрывать или оставлять дверцу стиральной машины открытой. UAportal узнал, что оба подхода имеют свои плюсы и минусы, и их понимание может помочь нам принять правильное решение.

Плюсы

Уменьшение образования плесени и грибка

Открытие дверцы стиральной машины помогает предотвратить образование плесени и грибка, которые могут возникать, когда машинка закрыта и влага остается внутри. Это в свою очередь может привести к тому, что белье будет пахнуть свежее, а стиральная машина в целом будет чище.

Улучшение циркуляции воздуха

Если дверца остается открытой, это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха внутри стиральной машины, уменьшая риск появления затхлого запаха. Это способствует высыханию остатков влаги, а следовательно, предотвращает размножение бактерий и плесени.

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Минусы

Ограниченность пространства

Оставлять дверцу стиральной машины открытой может быть неудобно в небольших комнатах, где каждый сантиметр свободного пространства ценен.

Беспокойство по поводу безопасности

Если в домохозяйстве есть маленькие дети или домашние животные, оставление дверцы стиральной машины открытой может представлять угрозу безопасности, поскольку для них может возникнуть соблазн залезть внутрь машины или поиграть с ней.

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