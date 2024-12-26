Заливной мандариновый пирог: когда хочется быстро приготовить что-нибудь легкое и праздничное
Когда хочется быстро приготовить что-нибудь легкое и праздничное, этот простой рецепт пригодится! А чтобы домашняя выпечка всегда радовала, я использую муку украинского производителя.
На форму 26 см:
▫️яйца - 3 шт.
▫️сахар — 200 г + 25 г
▫️масло — 60 г
▫️теплое сливочное масло — 60 г
▫️апельсиновый фреш - 160 г (1-1,5 шт.)
▫️мука "Хуторок" — 340 г
▫️рыхлитель — 10 г
▫️мускатный орех и цедра
▫️яблоки — 2 шт. (~200 г)
▫️мандарины (твердые) - 4-5 шт.
Яйца взбиваю с сахаром, добавляю растопленные вместе в сотейнике теплое масло и масло, перемешиваю. Добавляю цедру одного апельсина и выжимаю из него сок. Сверху просеиваю муку и разрыхлитель, натираю мускатный орех (примерно 1/3). Очищаю от кожуры и семян два мягких яблока, нарезаю маленьким кубиком и добавляю к тесту.
На дно формы выкладываю пергамент, немного смазываю его маслом и посыпаю сахаром. Сверху красиво выкладываю тонко нарезанные мандарины с кожурой. Выливаю тесто, распределяя его поближе к краям и тоньше посередине. При выпекании лепешка будет подниматься и выравнивается (это чтобы не было высоко посередине). Выпекаю 45-50 минут при температуре 175 градусов. Готовность проверяю деревянной шпажкой – тесто не должно оставаться на ней.
Вынимаю пирог, даю ему остыть и переворачиваю на тарелку. Можно есть даже теплым!
Я еще думал, что можно добавить на еще теплый и не перевернутый пирог немного цитрусовой просочки – будет сочно, как бисквит в торте!
Для цитрусовой просочки:
▫️сахар — 45 г
▫️вода — 110 г
▫️цедра цитрусовых
▫️лимонный сок - 10 г
Все довести до кипения и процедить.
Приятного аппетита! Обнимаю.