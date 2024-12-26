Заливной мандариновый пирог: когда хочется быстро приготовить что-нибудь легкое и праздничное

Когда хочется быстро приготовить что-нибудь легкое и праздничное, этот простой рецепт пригодится! А чтобы домашняя выпечка всегда радовала, я использую муку украинского производителя.

На форму 26 см:

▫️яйца - 3 шт.

▫️сахар — 200 г + 25 г

▫️масло — 60 г

▫️теплое сливочное масло — 60 г

▫️апельсиновый фреш - 160 г (1-1,5 шт.)

▫️мука "Хуторок" — 340 г

▫️рыхлитель — 10 г

▫️мускатный орех и цедра

▫️яблоки — 2 шт. (~200 г)

▫️мандарины (твердые) - 4-5 шт.

Яйца взбиваю с сахаром, добавляю растопленные вместе в сотейнике теплое масло и масло, перемешиваю. Добавляю цедру одного апельсина и выжимаю из него сок. Сверху просеиваю муку и разрыхлитель, натираю мускатный орех (примерно 1/3). Очищаю от кожуры и семян два мягких яблока, нарезаю маленьким кубиком и добавляю к тесту.

На дно формы выкладываю пергамент, немного смазываю его маслом и посыпаю сахаром. Сверху красиво выкладываю тонко нарезанные мандарины с кожурой. Выливаю тесто, распределяя его поближе к краям и тоньше посередине. При выпекании лепешка будет подниматься и выравнивается (это чтобы не было высоко посередине). Выпекаю 45-50 минут при температуре 175 градусов. Готовность проверяю деревянной шпажкой – тесто не должно оставаться на ней.

Вынимаю пирог, даю ему остыть и переворачиваю на тарелку. Можно есть даже теплым!

Я еще думал, что можно добавить на еще теплый и не перевернутый пирог немного цитрусовой просочки – будет сочно, как бисквит в торте!

Для цитрусовой просочки:

▫️сахар — 45 г

▫️вода — 110 г

▫️цедра цитрусовых

▫️лимонный сок - 10 г

Все довести до кипения и процедить.

Приятного аппетита! Обнимаю.