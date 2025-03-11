Запеканка с творогом и ягодами: идеальный десерт
Как сделать выпечку идеальной? Начните с правильных ингредиентов и надежных помощников на кухне!
Это десерт, покоряющий сердце каждого гостя!
Ингредиенты (форма 20 см):
• Тесто фило – 200 г;
• Масло растительное – для смазки;
• Орех грецкий – 100-150 г;
• Сыр кисломолочный – 350 г;
• Сливочный творог – 150 г;
• Яйца – 2 шт;
• Сметана – 150 г;
• Ванильный сахар – 1 пакетик;
• Сахар – 120 г;
• Замороженные ягоды (малина, вишня, клубника) – 200 г.
Способ приготовления:
1. Форму застелить пергаментом, тесто фило нарезать полосками, выложить в форму, смазывая каждый слой маслом.
2. Размельчить орехи и высыпать их на дно формы.
3. Смешать творог, сливочный творог, яйца, сметану, ванильный сахар и сахар. Перебить блендером до однородности.
4. Вылить массу в форму, сверху равномерно распределить замороженные ягоды.
5. Выпекать при температуре 170 С 40-50 минут. Дать остыть перед подачей.