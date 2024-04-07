Защитите свои финансы и благополучие: 5 кухонных привычек, которых следует избегать

Кухня имеет огромное значение в любом доме, служа центром для приготовления пищи. Это пространство, где семьи собираются, создавая заветные моменты за завтраком, обедом и ужином. UAportal рассказал, что важно помнить о потенциально опасных привычках, которые могут привести к негативным последствиям.

1. Сидение на столе

На протяжении всей истории к обеденному столу относились с набожностью. Сидеть на этой мебели считалось неуважением к другим участникам трапезы, а также к самой еде. Наши предки верили, что таким поступком можно навлечь на себя несчастье.

2. Умышленное разбивание посуды

Разбиение тарелки может рассматриваться как знак удачи, но только если это произошло случайно. Однако умышленное разбивание посуды не одобряется. Согласно поверью, это может навлечь финансовые трудности.

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3. Есть стоя

Хотя может возникнуть соблазн перекусить на ходу, считается, что едой следует наслаждаться за обеденным столом, желательно сидя. Согласно поверью, если есть стоя, это может привести к значительным проблемам, в том числе финансовым.

4. Разрезание пищи в воздухе

Резать пищу в воздухе не только потенциально опасно, поскольку существует риск случайной травмы, но и считается предрассудком. Это действие привлекает неприятности в семью, поэтому лучше избегать подобных практик вообще.

5. Пить из чужой чашки

Чтобы поддерживать положительную энергетику в доме, желательно, чтобы у каждого члена семьи был собственный сосуд для питья. Предрассудки предостерегают от пользования общими кружками или стаканами, поскольку это может привести к негативным энергетическим последствиям в доме.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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