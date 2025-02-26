Заварные пирожные с кремом пралине: станут вашим любимым десертом
Эти пирожные точно станут вашим любимым десертом. Они не только вкусны, но и просты в приготовлении!
Для теста:
• Сливочное масло – 75 г;
• Вода – 250 мл;
• Мука – 125 г;
• Яйца – 2-3 шт.
• Щепотка соли.
Для пролины:
• Сахар – 100 г;
• Орехи – 100 г.
Для заварного крема:
• Молоко – 300 мл;
• Яйцо – 1 шт;
• Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
Для декора:
• Черный шоколад.
Способ приготовления:
1. В кастрюле смешать масло, соль и воду, довести до кипения.
2. Добавить муку, перемешать. Дать остыть, затем вмешать подбитые яйца.
3. Переложить тесто в кондитерский мешок, отсадить на противень.
4. Выпекать 15 мин при 190°С, затем еще 15-20 мин при 170°С. После выпечки оставить в духовке на 10 мин.
5. На сухой сковороде растопить сахар до карамельного состояния, добавить орехи, перемешать.
6. Переложить массу на пергамент, дать остыть, затем измельчить в пасту в блендере.
7. Молоко подогреть до парения.
8. Отдельно смешать яйцо с крахмалом, тонкой струйкой влить горячее молоко, постоянно помешивая.
9. Заварить крем до загустения, добавить пралине, перемешать.
10. Наполнить пирожным кремом, полить растопленным черным шоколадом.