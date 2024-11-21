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Завтраки для поздней осени, которые дадут энергию на весь день

Анастасия ГолобородькоАнастасия Голобородько

Завтраки для поздней осени, которые дадут энергию на весь день
Завтраки для поздней осени, которые дадут энергию на весь день

Собрала вам несколько завтраков для поздней осени.

Что будут нормально настраивать старт дня: сытость, сахар крови, аппетит в день. Необычно? Ну немного да. А попробуйте:

• яичница на щедрой порции сливочного масла со шпинатом и сезонными лесными грибами. Черный шоколад с орешками после)

• "из того, что не надо готовить". Соленая жирная рыбка (селедка здесь), ростки, оливки, 2 вида овощей, кимчи, семечки. Грейпфрут до

• спагетти из цуккини с креветками и нутришн ист. На оливковом масле. Так чтобы вообще заново это утро началось) (это, кстати, топ ужин)

• ленивая яичница из перепелиной из яиц из брокколи. Сверху печень трески. Рукола, конопляные семена. Киви до

• оладьи из цуккини (2 яйца, цуккини, ложка миндальной муки), икра минтая/трески. Чиа пудинг на кокосовом после

• смузи боул с веганами протеином, замороженными ягодами, леном, мятой. Под "сорбетом" ягоды, топ – семена и кокос

• просто сходите в любимое кафе с близкими в выходной, что хотите выберите) и погуляйте в парке

Источник:instagram.com

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