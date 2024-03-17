Здоровое питание: сравнение питательных свойств молока и йогурта

Какой продукт выбрать для ежедневного питания? Чтобы получить максимальную пользу, важно соблюдать сбалансированное питание. UAportal подготовил сравнение питательных свойств молока и йогурта.

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Питательная ценность

Если сравнивать продукты по питательности, то у каждого свои преимущества. Молоко является отличным источником кальция и витамина D, что делает его полезным для здоровья костей.

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Йогурт, с другой стороны, содержит пробиотики, полезные для здоровья желудка. В зависимости от пищевых потребностей вы можете выбрать как молочный, так и кисломолочный продукт. И тот и другой вариант содержит питательные вещества.

Содержание белка

Молоко и йогурт являются отличным источником белка. В составе первого содержится большое количество казеина и белковой сыворотки, которые важны для восстановления тканей.

Аналогично кисломолочный продукт также является хорошим источником белка. Содержимое белкового вещества можно даже повысить, если выбрать греческий йогурт.

Содержание лактозы

Молоко известно своим природным содержанием лактозы, это может быть проблемой для людей с непереносимостью этой кислоты. С другой стороны, йогурт содержит меньшее количество такого вещества благодаря процессу ферментации, что делает его более подходящим вариантом для лиц с повышенной чувствительностью.

Именно поэтому кисломолочный продукт лучше молочного для тех, кто стремится свести к минимуму потребление в своем рационе лактозы. Процесс закваски уменьшает содержание лактозы в йогурте.

Усвоение

Для некоторых людей йогурт может оказаться легче усваиваемым по сравнению с молоком, особенно для тех, кто имеет проблемы с пищеварением. Пробиотики, присутствующие в составе кисломолочного продукта, помогают пищеварению и способствуют здоровью кишечника.

Однако для других молоко может быть легкоусвояемым. Поэтому выбирать продукт с точки зрения усвояемости может зависеть от индивидуальных предпочтений.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно хранить молоко, чтобы оно не портилось как можно дольше.

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