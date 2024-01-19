Zenfone 11: Когда ждет новый флагман от ASUS

ASUS готовится к долгожданному выпуску своего флагманского смартфона Zenfone 11. После успешного запуска Zenfone 10 в прошлом году компания сейчас работает над следующей топовой моделью. UAportal поделился информацией о будущем устройстве.

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Что известно

Хотя конкретные технические характеристики еще не раскрыты, ожидается, что Zenfone 11 Ultra будет оснащен отличным AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 или 144 Гц. Кроме того, предполагается, что смартфон будет работать на базе высокопроизводительного процессора Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающего плавную и эффективную работу.

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Что касается камеры, то Zenfone 11 Ultra, скорее всего, будет оснащен тройной задней камерой, обещающей исключительные возможности для фотосъемки.

Когда ждать

Выхода Zenfone 11 Ultra можно ожидать весной или летом, хотя точная дата еще не подтверждена. Кроме того, ходят слухи о том, что ASUS может выпустить более доступную модель Zenfone 11 вместе с флагманским Zenfone 11 Ultra. Компания, похоже, намерена удовлетворить широкий спектр потребительских предпочтений, предлагая разные варианты для удовлетворения различных потребностей и бюджетов.

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