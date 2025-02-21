Жареные пирожки с картофелем: хрустящие и вкусные

Жареные пирожки – обожаю их.

Когда готовишь с любовью, точно не будет вредным съесть парочку еще теплых и хрустящих.

К рецепту:

-350г теплой воды или молока

-35-40г сахара

-20-25г свежих дрожжей

-520-540г муки

-10г соли

-масло для фритюра

Готовим:

В теплом молоке, не выше 38 градусов, растворить сахар и дрожжи.

Даю постоять 10 минут, чтобы активировать дрожжи.

Добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто.

Мне понадобилось 520г муки, чтобы получить мягкое тесто, которое еще может немного прилипать к рукам. У вас может пойти больше муки – это зависит от его качества.

Оставил тесто в теплом городе около 45 , чтобы оно поднялось, обхожу его, даю еще немного подойти и формую шарики -15-18шт(зависимо от желаемого размера)

сформированные шарики прижимаю несколько раз – делаю плоскими, кладу наверх начинку – у меня просто отварной картофель с маслом, еще очень вкусные с тушеной капустой или с гороховым пюре! Выбирайте начинку ту, которая вам нравится. Начинки беру где-нибудь по 40-45 граммов.

формирую пирожки, хорошо защипываю края, и снова немного прижимаю их, чтобы были более плоскими. Здесь надо дать им подойти еще минут 20 – чтобы были рыхлые!

Тем временем я подготовил масло без запаха, довел его до 180 градусов. Если же у вас еще нет термометра – бросьте кусочек теста в масло и проверьте, как он будет жариться.

Осторожно беру каждый пирожочек и кладу в растительное масло. Обжариваю ориентировочно по 1-1.5мин с каждой стороны до красивого румяного цвета. Вынимаю на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

И вкусного!

Можно жарить и с небольшим количеством масла – тогда немного по-другому смотрятся изделия, но все равно очень вкусные

Не делайте тесто слишком жидким – такое тесто прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки.

Очень густое тесто не будет рыхлым и сочным.

Обязательно дайте тесту хорошо подойти перед жаркой.

Теплое место – может быть духовка со стаканом кипятка.