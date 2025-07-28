Жареные пирожки с картофелем и луком: тесто нежное, начинка щедрая, а корочка – румяная и хрустящая
Жареные пирожки – моя слабость!
Особенно, если тесто нежное, начинка щедрая, а корочка – румяная и хрустящая.
И имею для вас 3 свои проверенные секреты, которые каждый раз делают пирожки идеальными:
Используйте картофельный отвар вместо воды
Никаких яиц и сдобы в тесто
Тесто должно быть очень нежным
А теперь – к рецепту
Составляющие:
350 г теплой воды из-под вареного картофеля
35–40 г сахара
25 г свежих дрожжей
520–540 г муки
8 г соли
Масло для жарки - шеф-масло Стожар
Готовим:
В теплом отваре (до 38 ° C) растворяю сахар и дрожжи. Даю 10 минут, чтобы активировались.
Добавляю просеянную муку, соль – замешиваю тесто. Мне хватило 500 г. Должен быть мягким и слегка прилипнуть к рукам. У вас может пойти больше муки, зависит от ее качества.
Ставлю в теплое место на 45 мин. Затем обходю, даю еще немного подойти, формирую 12 шариков.
сформированные шарики прижимаю несколько раз – делаю плоской. Кладу 50 г начинки (у меня картофель с луком), защипываю края, снова немного прижимаю.
Даю еще 10 минут на расстойку. Так пирожки станут рыхлыми.
Разогреваю масло до 180 °C. Если нет термометра, то бросьте кусочек теста и проверьте, как он будет жариться.
Жарю пирожки по 1,5 мин с каждой стороны до румяной корочки. Вынимаю на бумажное полотенце.
Иприятного аппетита!