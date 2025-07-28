Жареные пирожки с картофелем и луком: тесто нежное, начинка щедрая, а корочка – румяная и хрустящая

Жареные пирожки – моя слабость!

Особенно, если тесто нежное, начинка щедрая, а корочка – румяная и хрустящая.

И имею для вас 3 свои проверенные секреты, которые каждый раз делают пирожки идеальными:

Используйте картофельный отвар вместо воды

Никаких яиц и сдобы в тесто

Тесто должно быть очень нежным

А теперь – к рецепту

Составляющие:

350 г теплой воды из-под вареного картофеля

35–40 г сахара

25 г свежих дрожжей

520–540 г муки

8 г соли

Масло для жарки - шеф-масло Стожар

Готовим:

В теплом отваре (до 38 ° C) растворяю сахар и дрожжи. Даю 10 минут, чтобы активировались.

Добавляю просеянную муку, соль – замешиваю тесто. Мне хватило 500 г. Должен быть мягким и слегка прилипнуть к рукам. У вас может пойти больше муки, зависит от ее качества.

Ставлю в теплое место на 45 мин. Затем обходю, даю еще немного подойти, формирую 12 шариков.

сформированные шарики прижимаю несколько раз – делаю плоской. Кладу 50 г начинки (у меня картофель с луком), защипываю края, снова немного прижимаю.

Даю еще 10 минут на расстойку. Так пирожки станут рыхлыми.

Разогреваю масло до 180 °C. Если нет термометра, то бросьте кусочек теста и проверьте, как он будет жариться.

Жарю пирожки по 1,5 мин с каждой стороны до румяной корочки. Вынимаю на бумажное полотенце.

Иприятного аппетита!