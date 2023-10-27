Желания станут реальностью для трех знаков зодиака: Гороскоп на выходные 28-29 октября

UAportal подготовил гороскоп на выходные 28-29 октября для Раков, Львов и Дев. Космические энергии способствуют тому, что их желания становятся реальностью.

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Рак

Расположение звезд указывает на то, что это удачное время для Раков. Следует сосредоточиться на своих сокровенных желаниях и мечтах в этот период и верить, что они могут стать реальностью. Нужно довериться окружающей божественной энергии и быть открытыми для получения удовольствия.

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Лев

Вселенная выравнивается, чтобы приблизить Льва к их желаниям и стремлениям. Это очень благоприятный период для активного исполнения мечтаний. Следует быть уверенными в своих силах и вдохновенно действовать. Львы могут воплотить свои желания в жизнь, если будут целенаправленно и решительно идти к цели. Следует использовать появляющиеся на их пути возможности и доверять процессу.

Дева

Девам нужно подготовиться к тому, что желания станут реальностью. Небесные энергии находятся в гармонии, поддерживая начинания и приближая к исполнению желаний. Важно согласовывать свои действия с мечтами и быть восприимчивыми к открывающимся возможностям. Рекомендуется оставаться сосредоточенными, положительно настроенными и наблюдать за исполнением желаний.

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