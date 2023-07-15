Желания трех знаков зодиака волшебно исполнятся в выходные: Гороскоп на 15-16 июля

В сфере астрологических влияний, выходные 15-16 июля сулят большие перспективы для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец. UAportal подготовил проницательные гороскопы, чтобы пролить свет на силы, которые могут способствовать реализации самых сокровенных желаний и стремлений этих знаков.

Весы

Под небесным влиянием Юпитера в Весах эти выходные дают Весам золотую возможность для исполнения желаний. Звезды складываются так, что удачные обстоятельства прокладывают путь к исполнению их желаний. С непоколебимой решимостью и открытым сердцем Весы могут привлечь к себе благословения, которых они ищут.

Их врожденное обаяние и дипломатичность повышают шансы на установление значимых связей, которые могут привести к долгосрочным возможностям. Вселенная стремится исполнить их желания, побуждая Весов принять силу намерения и предпринять активные шаги к осуществлению своей мечты.

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Скорпион

Благодаря Сатурну в Скорпионе, дающему уверенное руководство, эти выходные станут для Скорпионов ключом к исполнению желаний. Космическая энергия наделит их глубоким чувством цели и решимости. Непоколебимая сосредоточенность и настойчивость Скорпиона направляют его на путь, который соответствует его самым сокровенным желаниям.

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Это время для них станет периодом доверия к своим инстинктам и внутренней силе. Преодолевая повороты жизни, Скорпионы обнаруживают скрытые ресурсы и открывают неожиданные возможности, которые приближают их к мечте. При непоколебимой решимости их желания способны проявиться так, как им и не снилось.

Стрелец

Уран в Стрельце оказывает свое неземное влияние, наделяя Стрельцов силой для проявления их сердечных желаний в эти выходные. Царство мечты переплетается с их земными стремлениями, создавая мистическую синергию, которая усиливает их проявления. Дисциплинированная натура и сильная трудовая этика Стрельцов гармонично сочетаются с небесными энергиями, что делает это время благодатным для воплощения их желаний в жизнь.

Воспользовавшись своей интуицией и доверившись своим инстинктам, Стрельцы могут получить источник вдохновения, который поможет продвинуться вперед на своем пути. Благодаря тонкому балансу практичности и духовного настроя, Стрельцы готовы испытать радость исполнения желаний.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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