Жидкие обои: Плюсы и минусы, которые следует учесть перед покупкой

Жидкие обои приобрели популярность в дизайне интерьера благодаря своим уникальным свойствам. UAportal рассказал, что это интересная альтернатива традиционным обоям, имеющая разные преимущества и недостатки.

Видео дня

Плюсы

Простота нанесения. Жидкие обои легко наносятся на стены и потолки, экономя время и силы по сравнению с традиционными. Их текстура обеспечивает бесшовное нанесение без необходимости тщательной подготовки.

Скрывают недостатки. В отличие от традиционных обоев, жидкие обои могут эффективно скрывать недостатки на поверхности, создавая гладкий и отполированный вид. Это делает их отличным вариантом для старых или поврежденных стен.

Читайте также: Как самостоятельно уложить ламинат дома: советы по ремонту

Экологичность. Жидкие обои пропускают воздух, позволяя влаге испаряться и предотвращая образование плесени и грибка. Кроме того, они изготовлены из натуральных материалов, что делает их экологически чистым вариантом для дизайна интерьера.

Минусы

Ограниченный выбор цветов. Жидкие обои часто выпускаются в ограниченной цветовой гамме, которая может не соответствовать предпочтениям каждого.

Цена. Жидкие обои могут быть дороже традиционных обоев, что может быть сдерживающим фактором для экономных потребителей. Стоимость профессионального монтажа может также повлиять на общую сумму затрат.

Обслуживание и ремонт. Хотя жидкие обои долговечны, ремонт в случае повреждения может быть сложным. Любая подкраска или повторное нанесение может гармонично сочетаться с существующим покрытием, что может привести к необходимости перерабатывать всю поверхность.

Раньше мы писали о 20 лайфхаках, которые помогут быстрее убирать квартиру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!