Золотые правила садоводства: как ухаживать за гладиолусами

Гладиолусы могут придать красоту любому саду. UAportal подготовил рекомендации по выращиванию потрясающих цветов.

Солнечный свет и требования к почве

Гладиолусы процветают на солнечных участках, поэтому выделите место на клумбе, которое получает достаточно солнечного света. Хорошо дренированная земля с умеренным плодородием идеально подходит для гладиолусов, тогда как кислые или известковые почвы следует избегать.

Время посадки

Для посадки гладиолусов рекомендуется подготовить участок с осени, обогатив почву органическими и минеральными удобрениями. Саму посадку следует проводить в конце апреля или начале мая, когда почва прогреется до температуры минимум 10 градусов.

Подготовка луковиц гладиолусов

Для обеспечения успешного роста очень важно подготовить луковицы гладиолусов за месяц до посадки. Начните с удаления сухой чешуи, которая может препятствовать развитию побегов.

Поместите очищенные луковицы в ящики и перенесите в теплое помещение с температурой не ниже 22 градусов. Непосредственно перед посадкой замочите их в разбавленном растворе перманганата калия или медного купороса.

Рекомендации по посадке

Выкопайте яму или создайте строчку глубиной, достаточной для размещения луковиц. Глубина должна быть примерно в три раза больше диаметра самих луковиц, обычно от 10 до 15 сантиметров. На дно лунок добавьте несколько сантиметров песка и засыпьте его подходящим субстратом.

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Уход за гладиолусами

Полив

В периоды засухи важно обеспечить гладиолусам достаточное количество воды. Старайтесь обеспечить 1 литр воды на квадратный метр. После полива обеспечьте надлежащее рыхление почвы.

Подкормка

Как только начинает расти третий листок, настает время удобрять цветы. Внесите по 30 г азотных и фосфорных удобрений и 20 г калийных препаратов. Вторую подкормку можно провести, когда у растения появится шесть листьев. Используйте то же количество удобрений, что и при первой подкормке, или 30 г смешанной смеси.

Обрезка и поддержка

Чтобы предотвратить появление вредителей и возбудителей болезней, удаляйте увядшие соцветия из растений. Для высоких сортов гладиолусов позаботьтесь о надежной системе опоры.

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