Звезды, которые родили первого ребенка после 40 лет

Не любая голливудская звезда выбирает приоритет материнства в 20 лет. Многие предпочитают продолжать свою карьеру и стать мамой позже. UAportal рассказывает о некоторых актрисах и певицах, которые решили родить первенца после 40 лет.

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Ева Лонгория – материнство в 43 года

На протяжении многих лет Ева Лонгория, известная своей ролью в сериале "Отчаянные домохозяйки", считала себя чайлд-фри. И только встреча со вторым мужем, Хосе, убедила ее встать на путь материнства. В возрасте 43 лет Ева родила сына Сантьяго Энрике, и это полностью изменило ее жизнь.

Мерайя Кэри – материнство в 41 год

Мэрайя Кэри столкнулась с трудностями на пути к материнству и обратилась к современным медицинским технологиям. В возрасте 41 года она родила двойню, но столкнулась с осложнениями во время беременности. Несмотря на трудности, Мерайя пережила множество испытаний и считает, что ее жизнь приобрела новый смысл после того, как она стала матерью.

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Джанет Джексон – материнство в 50 лет

Певица Джанет Джексон стала матерью, родив ребенка в возрасте 50 лет. Гормональная терапия и связанное с ней увеличение веса были частью ее пути. К сожалению, ей пришлось отменить свое мировое турне из-за риска выкидыша. Несмотря на это, Джанет находит подлинное счастье и реализацию в роли матери.

Холли Берри – материнство в 41 и 47 лет

Холли Берри стала матерью на пятом десятке, сначала в 41 год с дочерью Налой, а затем в 47 лет с сыном Массео-Робертом. Она наслаждалась своими беременностями и сожалела, что не начала свой родительский путь раньше. Актриса чувствовала себя невероятно женственной, реализованной и гордилась способностью своего тела дарить жизнь.

Сальма Хайек – материнства в 41 год.

Актриса Сальма Хайек была в восторге от того, что впервые стала матерью в возрасте 41 года. Валентина, ее дочь стала источником огромной радости в ее жизни. Сальма часто размышляет о том, как удалось ее дочери иметь зрелую мать, понимающую жизненные сложности. Она считает рождение Валентины чудом, ведь она думала, что не сможет иметь детей.

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